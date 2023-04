Luca Onestini è stato eliminato dal Grande Fratello Vip ad un passo dalla finale. L’ex tronista è uscito con le ossa rotte dal televoto flash con Nikita Pelizon e Alberto De Pisis, con quest’ultimo che ha di fatto condannato il coinquilino all’eliminazione.

Uscito dalla Casa più spiata d’Italia, Onestini è tornato alla vita “reale”, prendendo nuovamente possesso dei suoi account social. “Sono tornato. Potrei dirvi tante cose, ma mi limito alla più importante: grazie. Grazie di cuore a tutti, a chi mi ha pensato in questi 5 lunghi mesi, a chi sono mancato anche solo per un secondo, a chi c’era, a chi c’è e a chi ci sarà. Grazie a chi mi ha capito, grazie a chi mette il cuore prima di ogni cosa, grazie a chi vede la luce nonostante le difficoltà. Vi abbraccio forte, di quegli abbracci che avvolgono e scaldano l’anima. Anche se virtualmente, ve lo voglio gridare: Vi voglio bene. Il vostro Luca”, le parole dell’ex tronista.

Luca Onestini, stoccata alla madre di Tavassi

Nel frattempo, Luca ha anche ripreso anche la sua attività su TikTok, postando i video dei suoi consueti balletti. A poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip, Luca Onestini è tornato a Roma per partecipare all’atto conclusivo del reality show condotto da Alfonso Signorini. Proprio nella capitale, l’ex vippone ha incontrato Nicole Murgia, sua ex coinquilina, e la sorella di Edoardo Tavassi, Guendalina. "Eccoci! Facciamo un appello alla signora Fuin (la mamma di Edoardo e Guendalina, ndr), che mi ha fatto votare tutti contro. Non ho capito perchè, ma le voglio bene! Se sono fuori è solo grazie a lei", le parole di Luca.

Onestini e gli altri membri del cast della settima edizione del Gf Vip, saranno in studio per la finale. Ma non potranno essere tutti presenti. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, i vipponi che sono stati squalificati non potranno partecipare alla serata conclusiva del reality show.