Dopo 197 giorni e 45 puntate si è chiuso il sipario sulla settima edizione del Grande Fratello Vip. A trionfare è stata Nikita Pelizon, che ha avuto la meglio su Oriana Marzoli e Alberto De Pisis, rispettivamente al secondo e terzo posto. Tra la gioia dei Persiani e la disperazione degli Spartani, in studio è avvenuto qualcosa di assolutamente impronosticabile.

Stando a quanto emerso, si sarebbe verificato uno scontro accesissimo tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Tra le due vippone non è mai corso buon sangue: sin dal suo ingresso, la sorella di Clizia, entrata come ex flirt di Edoardo Donnamaria, ha dovuto fare sin da subito i conti con la gelosia dell’influencer campana. Nei mesi trascorsi nella Casa più spiata d’Italia, i rapporti tra Antonella e Micol si sono fatti sempre più tesi, tant’è che dopo l’eliminazione dell’ex schermitrice, sia dallo studio che durante un faccia a faccia, quest’ultima ha continuato a provocare la fidanzata di Edoardo Tavassi. E lo ha fatto anche durante la finalissima, quando gli Incorvassi sono entrati in studio dopo essere stati eliminati. Evidentemente, il comportamento della Fiordelisi ha scatenato la reazione della Incorvaia, dando via ad un episodio decisamente spiacevole.

Rissa sfiorata tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

A dare lo scoop un ex concorrente del Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli, che attraverso una Instagram story ha detto: “Annuncio, annuncio, annuncio. Ieri è terminato il Grande Fratello Vip. Post puntata, quando tutti i lustrini e le paillettes si sono spenti, rissa sfiorata tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Rissa sfiorata. Ma voi mi dovete dire, due donne, è finito il reality, ma perché non ve ne andate con i vostri compagni in hotel a festeggiare la fine di un’edizione? Ma perché deve quasi partire una rissa tra due donne? Me lo fate capire? Diverbio acceso. Le hanno dovute dividere. Scoop sensazionale… bah, per me una cafonata pazzesca”.