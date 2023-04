Nikita Pelizon ha vinto la settima edizione del Grande Fratello Vip. Un trionfo fortemente voluto anche dalle sue fan, che in questi mesi l’hanno sempre sostenuta, ma che sembrava tutt’altro che scontata.

L’influencer triestina ha raccontato la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia al settimanale Chi: “Ciò che mi è mancato di più è la natura, i tramonti, i miei nipoti, la musica zen per dormire, la libertà di fare quello che avrei desiderato, l'affetto”.

Il percorso di Nikita Pelizon al Gf Vip

Il percorso di Nikita nella Casa le ha portato a delle conoscenze che ricorderà: “Amaurys Perez e Luca Onestini che è il mio ricordo più bello e la persona che mi ha fatto soffrire di più. Desidero innamorarmi sempre e dovunque. In casa sarebbe stata tosta, poteva succedere ma non c'è stato modo. Dopo tante settimane al Gf Vip non ti puoi lamentare se vinci, ma avrei scelto sempre l'amore”. La Pelizon pensa già al futuro, e ha le idee chiare su cosa vorrebbe concentrarsi anche grazie al successo ottenuto con il Grande Fratello Vip: “Vorrei che mi aiutasse nei miei progetti di arte, musica e in campo motivazionale. Metà del premio del vincitore lo devolverò a delle associazioni che si occupano di ambiente”. Ma la vittoria più grande per Nikita è stata quella di ricongiungersi con la famiglia: "Facendo ancora una volta di testa mia, sono riuscita a realizzare un sogno che avevo da una vita, essere capita dai miei genitori e riunire tutta la famiglia. Grazie al Gf Vip i miei genitori hanno accettato il mio lavoro mi hanno sostenuta, mi hanno vista in tutte le mie sfaccettature, è stata una rivoluzione familiare”.

Il rapporto con Luca Onestini

Nikita, all’interno della Casa, è riuscita a superare i propri limiti: “Rischiavo di chiudermi in me stessa. Ho lavorato tanto su questa cosa, perché non sono stata abituata al confronto. Da piccola, infatti, riempivo tante pagine per raccontarmi, il GfVip mi ha insegnato ad affrontare, parlare, risolvere”. Durante i mesi di reclusione le loft di Cinecittà ci sono stati tanti momenti belli e altrettanti brutti: “Il momento più bello è stato quando è entrato Luca, c'era molta complicità, gioco: prima di lui la situazione in casa era una laguna, poi mi sono trovata l'Oceano. La cosa peggiore è stata quando non ci siamo più capiti, ho sentito la Casa venirmi contro e dubitare di me. Credo ci sia stata tanta incomprensione, gli stavo interessando, ma non vedevo limpidezza, continuava a parlarmi di amicizia con comportamenti non da amico”.

All’inizio del suo percorso, sembrava che l’amore fosse già un tassello presente nella vita di Nikita, con Valerio Tremiterra: “All'inizio pensavo a lui. Quando è venuto a trovarmi non ho sentito di amarlo e ho pianto perché mi sono sentita in colpa. Mi piacerebbe trovare un amore sano, una persona che sia profonda, analitica, non sia orgogliosa, sia disposta a lavorare insieme per migliorare, capendo che nessuno dei due è perfetto. Una persona che mi sostenga nei miei progetti a livello di motivazioni”.