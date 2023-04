Non si arresta la scia di polemiche dopo la finalissima della settima edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto trionfare Nikita Pelizon a discapito di Oriana Marzoli e Alberto De Pisis, rispettivamente al secondo e terzo posto.

Il battibecco tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi

Già durante la diretta di lunedì sera, si era verificato un battibecco tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Quest’ultima, rientrata in studio dopo l’eliminazione, aveva lanciato una frecciatina all’influencer campana: “Se vuoi ti faccio scuola e doposcuola”. Immediata la replica sarcastica della fidanzata di Edoardo Donnamaria, che prima ha detto “Preferisco essere bocciata”, e poi su Twitter ha rincarato la dose: “Ah dimenticavo... vuole fare doposcuola a me che sono laureata… pensasse a diplomarsi così impara qualcosa”. Insomma, nonostante il reality show condotto da Alfonso Signorini sia giunto all’epilogo, non sembrano in alcun modo volersi arrestare le polemiche tra i vipponi. Anzi.

Rissa sfiorata tra Micol e Antonella

Stando a quanto rivelato dall’ex vippone Biagio D’Anelli, tra Micol e Antonella si sarebbe addirittura sfiorata la rissa: “Annuncio, annuncio, annuncio. Ieri è terminato il Grande Fratello Vip. Post puntata, quando tutti i lustrini e le paillettes si sono spenti, rissa sfiorata tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Rissa sfiorata. Ma voi mi dovete dire, due donne, è finito il reality, ma perché non ve ne andate con i vostri compagni in hotel a festeggiare la fine di un’edizione? Ma perché deve quasi partire una rissa tra due donne? Me lo fate capire? Diverbio acceso. Le hanno dovute dividere. Scoop sensazionale… bah, per me una cafonata pazzesca”.

Micol provoca Antonella: "Ti faccio scuola e doposcuola..."

Nel frattempo, durante la festa di “bentornato” organizzata per Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, a cui hanno partecipato, tra gli altri, Nicole Murgia e Milena Miconi, la sorella di Clizia ha ribadito il concetto già espresso in puntata: “Amore, ti faccio scuola e doposcuola. Un bacio”. Restiamo in attesa della replica di Antonella Fiordelisi…