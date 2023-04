Grande festa di “bentornato” per Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Clizia e Guendalina hanno organizzato un “Flower power party” per i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Gli Incorvassi sono stati travolti dall’affetto di parenti ed amici, ma anche dai tanti vip presenti. Oltre a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ai quali si è aggiunta anche la madre di quest’ultimo, Eleonora Giorgi, c’erano Guendalina Tavassi e il compagno, e Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, con cui i Tavassi sono diventati amici durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi. Ma anche gli ex vipponi Milena Miconi e Luciano Punzo, l’ex gieffina Guenda Foria e il fidanzato Mirko Gancitano, e Giada De Blanck.

Sulla coloratissima torta campeggia anche il van (come quello che era presente nella Casa del Gf Vip), elemento caratterizzante dell’avventura di Edoardo e Micol nel loft di Cinecittà. Ma a catturare l’attenzione dei fan del reality show di Canale 5 è stato un dettaglio in particolare.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro disertano il party degli Incorvassi

Al party di "bentornato" degli Incorvassi, infatti, erano assenti due ex vipponi, con i quali Tavassi e la Incorvaia hanno stretto un profondo legame durante io 197 giorni di permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La modella venezuelana e l’imprenditore veneto, infatti, hanno “disertato” la festa organizzata in onore dei loro amici.

In molti si chiedono quale sia il motivo dell’assenza, visto che entrambi gli ex vipponi si trovano ancora a Roma, com’è possibile constatare dai rispettivi profili social. E allora perché non si sono presentati alla festa in onore di Edoardo e Micol? La risposta potrebbe essere semplice: gli Oriele hanno preferito passare del tempo insieme, da soli, prima che la “reina” tornasse a Madrid e l’ex tronista a Verona. Ma è realmente così, o sotto c’è dell’altro?