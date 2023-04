E’ calato definitivamente il sipario sulla settima edizione del Grande Fratello Vip, la più lunga nella storia del reality show di Canale 5. Dopo 197 giorni e 45 puntata in diretta, a spegnere le luci della Casa più spiata d’Italia sono state Nikita Pelizon e Oriana Marzoli, con la prima che ha conquistato la vittoria.

Quando termina un reality subentra sempre un pizzico di tristezza: nei concorrenti, che l’hanno vissuto in prima persona; nei telespettatori e tantissimi fan, che hanno seguito 24 ore su 24 l’avventura degli inquilini e hanno commentato sui social; negli addetti lavori come noi, che l’hanno raccontato per oltre sette mesi.

La stretta di Pier Silvio Berlusconi

Quella di quest’anno è stata un’edizione decisamente travagliata, segnata inevitabilmente dall’intervento in prima persona di Pier Silvio Berlusconi. Tutto nasce dall’ormai famosa puntata del 2 marzo, quella che ha fatto gridare allo scandalo e ha scatenato la reazione furibonda dell’amministratore delegato di Mediaset. Da allora è cambiato tutto: quella che in molti hanno definito come la “stretta puritana” imposta al reality dai vertici del Biscione, ha inevitabilmente finito per condizionare l’avventura dei vipponi rimasti ancora in gara, e ha generato ben due squalifiche, quelle di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

Tolleranza zero, stop al trash, al linguaggio volgare e agli atteggiamenti aggressivi. Tutti elementi che però cozzano in maniera evidente con quelle che sono le consuete dinamiche che la fanno da padrone nel reality show di tutto il mondo, ma alle quali Berlusconi ha deciso di porre un freno. La domanda è: la nuova linea imposta da Mediaset condizionerà anche l’ottava edizione del Gf Vip?

Il video della Casa vuota

Nel frattempo, uno degli autori del programma ha deciso di girare un breve video della Casa completamente vuota. Munito di smartphone, ha percorso l’intera superfice del loft di Cinecittà, rimasto orfano della presenza dei concorrenti: dalla cucina al salone, dal giardino al cortiletto, dalla zona beauty alla sala da pranzo.

L’appuntamento con una nuova edizione del Grande Fratello Vip è fissato per settembre 2023.