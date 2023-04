Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono ormai inseparabili. Terminata l’avventura al Grande Fratello Vip, i due ex vipponi stanno trascorrendo insieme le loro giornate a Roma. Ieri sera, gli Oriele si sono riuniti con alcuni fan in una room su Twitter. Hanno parlato delle prime parole che si sono scambiati una volta terminato il reality, e poi della gelosia della modella venezuelana. Quest’ultima si è infuriata perché l’ex tronista, durante il Gf Vip, ha fatto sedere sulle sue gambe Nicole Murgia.

La scenata di Oriana Marzoli in una room su Twitter

Oriana Marzoli non ha mai nascosto la sua gelosia, e a distanza di 48 ore dalla finale del Gf Vip si è infuriata per un’immagine ripresa dalla diretta del reality in cui si vedono Daniele Dal Moro e Nicole Murgia protagonisti. “Sono stata taggata su Instagram in una foto nella quale mi dicono che la Murgia non è una gatta morta ma che Daniele la faceva sedere sulle sue gambe. Ho visto uno screen dove lei era seduta in braccio a lui, con una mia camicia indosso. Ma che cavolo è successo? Io stavo dormendo. Chi le ha detto di sedersi in braccio a lui?”, le parole della reina in una room su Twitter.

I fan hanno difeso Daniele, ma Oriana ha incalzato: “Quando ho visto la foto ci sono rimasta, non me lo aspettavo”. Poi, rivolgendosi all’imprenditore veneto gli ha chiesto: “Come ti sei permesso di farla mettere sulle tue gambe?”. Dal Moro, accanto a lei, è scoppiato a ridere: “Vi rendete cosa devo fare finito il programma?”. “Ho capito che a Daniele non piaceva, però lui mi deve ancora chiedere perdono. Chiedimi scusa davanti a tutti”, ha chiesto Oriana a Daniele, il quale si è immediatamente scusato, sorridendo. “Va bene, perdonami. Hai 5 mila persone pronte a spiegarti tante cose, chiedi cose importanti, non parlare solo di me”, la replica.

Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro: "Lo vedo più preso da me"

Oriana Marzoli ha poi chiesto più volte chi non fosse stato sincero con lei durante la “reclusione” nella Casa di Cinecittà. “Lui è stato sempre molto serio, facevo fatica a vederlo così, non solo con lei (Nicole Murgia, ndr), ma ultimamente gli andava di abbracciare tutte”. Insieme hanno poi raccontato dei loro primi momenti insieme e della sorpresa. “Lo vedo più preso da me, mi è piaciuta tanto la sorpresa. Io temevo che lui non venisse. Mi ha detto che le sono mancata, 3 mila volte. Mi ha detto addormentati, io voglio guardarti e farti le coccole”, le parole di Oriana. Poi sulla famiglia di Daniele: “Voglio conoscere la sorella, la cugina. Mi amano dall'inizio”.

La diretta su Twitter è stata riportata anche a Nicole Murgia che ha così replicato: “Ad Oriana non voglio bene, di più. Il mio rapporto con lei lo difenderò fino alla morte quindi smettetela”.