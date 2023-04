La settima edizione del Grande Fratello Vip è andata in archivio, ma non può dirsi la stessa cosa della coda polemica. Charlie Gnocchi, intervistato da Lorenzo Pugnaloni su Tvpertutti.it, ha innanzitutto commentato la vittoria di Nikita Pelizon: “Sto bene. Sono molto contento per l’amica Nikita che mi ha sempre voluto bene, ed io ho preso le sue parti. Anche Antonella Fiordelisi è stata pazzesca, oppure Patrizia Rossetti e Luca Salatino, due fenomeni”.

Tra i suoi ex coinquilini, Charlie Gnocchi si è detto deluso da Attilio Romita: “Era il collega ideale per cultura e stile, poi ci siamo persi… non mi ha capito”. L’ex vippone ha poi commentato le coppie della casa: “I Donnalisi sono due pazzi, faccio il tifo per loro. Anche per Daniele e Oriana, ma di meno”.

Invece, su Edoardo Tavassi non si è espresso in maniera positiva, accusandolo di averlo sostituito nelle vesti di burlone della Casa: “Tavassi è stato molto bravo e furbo. Ha preso il mio posto come animatore non senza qualche piccolo sotterfugio. Io ho sempre cercato di includere e fare gruppo, lui ha diviso la Casa in fazioni. Tuttavia, ammetto la sua pazzia e la sua forza”.

Sonia Bruganelli: "Tavassi è un manipolartore"

Anche Sonia Bruganelli, in un'intervista al settimanale Chi, ha espresso un concetto piuttosto simile a quello di Charlie Gnocchi: "E’ cambiato tutto con l’arrivo di Edoardo Tavassi. All’inizio era un ragazzo divertente, poco alla volta ha creato questa divisione nettissima fra chi era a suo favore e chi no. Da lì sono mutate molte cose, come il rapporto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: sono stati accusati di litigare troppo quando, in realtà, era Tavassi a influenzare Donnamaria. Prima c’era un cast vario, c’erano diverse dinamiche: con Tavassi è cambiato il meccanismo, sono cambiata anch’io e ho fatto la mia famosa sfuriata. E’ stato il concorrente più manipolatore".