Gf Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fanno baldoria con gli Spartani. Si scatenano i social.

La settima edizione del Grande Fratello Vip è andata in archivio, ma le polemiche non sembrano volersi arrestare. La questione “fandom” continua a tenere ancora banco sui social. Su Twitter, in particolare, social più utilizzato dai fan del reality show condotto da Alfonso Signorini, alcuni video di una serata milanese hanno scatenato una vera e propria bufera. Ma cos’è accaduto esattamente?

Terminato il Gf Vip, gli ormai ex concorrenti sono tornati alla vita “reale”. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono stati accolti da una calorosa festa di bentornato organizzata dalle rispettive sorelle, Guendalina e Clizia. La vincitrice, Nikita Pelizon, è tornata a Milano dove ha riabbracciato Antonella Fiordelisi, Matteo Diamante, George Ciupilan e, inaspettatamente visti i loro trascorsi, Edoardo Donnamaria. Giaele De Donà si è finalmente ricongiunta con il marito Bradford Beck, ed insieme hanno raggiunto il capoluogo meneghino. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono praticamente inseparabili: dopo aver trascorso alcuni giorni a Roma, la modella venezuelana e l’imprenditore veneto hanno fatto tappa a Verona, città in cui vive quest’ultimo, per poi spostarsi anche loro a Milano.

Ed è proprio qui che una parte degli Spartani si è riunita per celebrare la fine della loro avventura nella Casa più spiata d’Italia. Giaele, il marito Brad e il fratello Matthias, Oriana e Daniele, e Alberto De Pisis: tutti a cena in un noto locale di Milano. Fin qui nulla di strano, se non fosse per la presenza di due ulteriori ex vipponi, ovvero Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, rispettivamente portavoce del sentiment social della settima edizione del Gf Vip e conduttore del Gf Vip Party. Una parte del popolo social si è letteralmente “sollevato” quando ha visto i cosiddetti Prelemi “banchettare” con gli Spartani.

Il motivo? E’ presto detto. Secondo i fandom di Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, in quanto figure, almeno sulla carta, “super partes”, Giulia e Pierpaolo, partecipando alla reunion spartana, hanno di fatto palesato la loro preferenza verso quella fazione della Casa, preferenza che avrebbero avuto, dicono Donnalisi e Nikiters, anche nel corso del reality. In realtà, non rappresenta di certo una novità che Giulia Salemi sia molto legata ad Alberto De Pisis, ma il fatto che abbia deciso in qualche modo di “allearsi” anche con il resto degli Spartani ha scatenato l’ira dei fandom Persiani.

Voi da che parte state?