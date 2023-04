Pierpaolo Pretelli, ex vippone e conduttore del Gf Vip Party, ha detto la sua su Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Sul red carpet della premiere di Good Mothers, nuova serie tv targata Disney Plus con protagoniste le donne che hanno sfidato la ‘ndrangheta, il compagno di Giulia Salemi è stato intervistato da Tag24.it: “Ti dico la verità: mi è parsa una vittoria spiazzante quella di Nikita, mi aspettavo Tavassi o Oriana. Nikita però ha fatto un percorso lungo. Tanti mesi ed è giusto sia stata premiata”.

Pretelli ha anche espresso il suo pensiero in merito al fatto che Giulia Salemi possa prendere il posto di Sonia Bruganelli nelle vesti di nuova opinionista del Gf Vip: “Giulia sta bene sulla poltrona social, l’importante è che ce ne sia una con dello spazio per lei”.

Infine, un commento sulla nuova serie di Disney Plus, disponibile sulla piattaforma streaming dal 5 aprile: “E’ una serie di un certo spessore. Sono molto felice di far parte di questo team, e sono curioso di vedere i primi episodi di The Good Mothers. Mi hanno spoilerato che ci sono delle cose interessanti da sapere. E’ fondamentale dare questo messaggio sensibilizzando sui diritti delle donne, sono sempre da difendere”.