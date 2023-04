Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono tra i volti più amati sui social. Intervistato da Novella 2000, l’ex vippone è tornato a parlare della sua storia d’amore con l’influencer italo-iraniana, nata durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Pierpaolo Pretelli parla della storia d'amore con Giulia Salemi

“La nostra è una storia al contrario: è nata con una convivenza! Ora conviviamo a Milano, ma paradossalmente stavamo più insieme nella Casa del Grande Fratello che adesso. Lei si divide tra Roma e Milano ed anche io lavoro molto, soprattutto nel weekend. Riusciamo a ritagliarci del tempo per stare insieme e questo ci porta a desiderare di vederci quando siamo distanti. La magia del rapporto è abbastanza alimentata. Io penso che per entrambi è importante conoscere i meccanismi del lavoro reciproco. Se io devo partire, lei non è gelosa. E lo stesso vale per me. Se io stessi con una persona che fa un mestiere diverso credo che avrei delle difficoltà, almeno all’inizio, per spiegare le dinamiche che mi coinvolgono. E se fossi io a lavorare in un ambito diverso, non comprenderei le esigenze di Giulia”.

Pierpaolo Pretelli svela anche che, prima di entrare nella Casa del Gf Vip, aveva già avuto modo di conoscere Giulia Salemi: “Sapevo chi fosse. Ci eravamo conosciuti ad un evento e ci eravamo scambiati i numeri. Quando siamo usciti dal reality li abbiamo ritrovati e ci abbiamo scherzato. Io avevo memorizzato il suo contatto come ‘Giulia Milano’ e lei mi aveva nominato ‘Pierpaolo Velino’ alla luce della mia partecipazione a Striscia la Notizia. Io vivevo a Roma e dopo quel primo incontro non ci siamo mai sentiti. Salvo poi ritrovarci nel gioco...

Non avevo un’idea precisa di lei, ma so che in questi due anni l’ho vista cambiare molto, evolvere. Credo che lo stesso può dire lei di me perché il nostro legame ci ha fatto crescere, maturare. Lei è molto più donna, più sicura di sé, ma non solo da un punto di vista professionale, anzi. In particolare mi spiazza a livello umano. Fa dei ragionamenti profondi e da lei mi ritrovo a prendere esempio. Per fortuna, però, come me non ha perso la leggerezza: ci piace scherzare e ci prendiamo molto in giro”.