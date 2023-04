Tutto pronto per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il celebrity survivor condotto da Ilary Blasi andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 17 aprile. Dopo i “vocali della discordia”, Alvin è stato confermato come inviato dall’Honduras.

Il cast completo

Con lui, in partenza per la playa, anche i membri del nuovo cast: Cristina Scuccia, la celebre ex Suor Cristina. Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, i Jalisse (ovvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci), il conduttore Marco Predolin, la fidanzata di Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, l’opinionista di Canale 5 Gian Maria Sainato, la modella Helena Prestes (ex concorrente di Pechino Express, dove aveva partecipato con la vincitrice del GF Vip Nikita Pelizon), i conduttori dello Zoo di 105 Paolo Noise e Marco Mazzoli, le attrici Nathaly Caldonazzo e Corinne Cléry, l’attore Christopher Leoni (fidanzato con la figlia di Santo Versace), Fiore Argento (figlia di Dario e sorella di Asia) e, ultima ma non meno importante, la concorrente di Miss Mondo Claudia Motta.

Antonella Fiordelisi entra in corsa?

Nei giorni scorsi, sul web aveva iniziato a circolare voci di una possibile partecipazione di Antonella Fiordelisi, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip. L’ipotesi resta ancora aperta, nonostante il cast sia di fatto al completo. La fidanzata di Edoardo Donnamaria, infatti, potrebbe approdare in Honduras in corsa. Per Ilary Blasi si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio, visto che l’ex schermitrice è stata una delle protagoniste assolute del reality show condotto da Alfonso Signorini. Già nel 2019, l’ex vippona fu contattata per partecipare al programma, ma decise di rifiutare a causa delle preoccupazioni di sua madre.

L’appuntamento la prima puntata de L’Isola dei Famosi per lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5.