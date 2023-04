La storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni è sicuramente una delle più amate e seguite dai fan di Amici, che sui social monitorano costantemente ogni movimento della ballerina e del cantante.

I due si sono conosciuti nel corso di Amici 20, e proprio all’interno della scuola più famosa d’Italia hanno iniziato la loro relazione che ha resistito anche dopo la fine del programma, e ad oggi sono due anni che formano una coppia.

La presunta crisi tra Giulia Stabile e Sangiovanni

Nelle ultime settimane, però, in rete sono iniziate a circolare voci circa una presunta crisi tra Giulia e Sangiovanni, riportate anche dall’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, secondo la quale il cantante avrebbe deciso di prendersi un periodo di pausa dalla fidanzata: “Sangiovanni avrebbe messo in standby la sua relazione con Giulia. Si diche che non vede la fidanzata da circa un mese, e che le abbia chiesto un periodo di stop”. A supporto di questa ipotesi ci sarebbe stato anche il silenzio della Stabile, la quale, a differenza di quanto accaduto in passato, avrebbe deciso di restare in silenzio e non parlare più della sua vita privata né di fornire spiegazione ai tantissimi fan.

Giulia Stabile rompe il silenzio

Però, proprio a causa dell’insistenza di questi ultimi, Giulia ha deciso di intervenire per mettere un punto alle voci di crisi che si rincorrono sempre con maggiore insistenza da diverse settimane. La ballerina ha deciso di fare chiarezza su TikTok: “Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni. Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”. La vincitrice di Amici 20, dunque, ha invitato i fan a non interessarsi più della sua vita privata, aggiungendo che si tratta solo di invenzioni e smentendo, di fatto, le voci circa una presunta crisi con Sangiovanni.