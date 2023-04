Memo Remigi proprio non ci sta a passare per quello “che ha palpato il sedere ad una ragazza in diretta televisiva”. In concomitanza con l’uscita di Sapessi com’è strano, libro edito da Sperling & Kupfer in cui si racconta tra carriera e vita privata, il cantante ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi nella quale torna sul caso di cui è stato protagonista nei mesi scorsi: la cacciata da Oggi è un altro giorno, talk show di Rai 1 condotto da Serena Bortone, durante il quale ha messo la mano sul fondoschiena di Jessica Morlacchi.

Memo Remigi torna sulla "palpatina" a Jessica Morlacchi

“E’ stato un gesto senza malizia, scherzoso, ma sicuramente inopportuno”, le parole di Memo Remigi. Jessica Morlacchi, dal canto suo, di scherzoso non ci ha mai visto nulla e ha troncato ogni tipo di rapporto. “Io e lei abbiamo avuto sempre un rapporto amichevole, di grande confidenza e complicità. Dopo il fattaccio l’avevo chiamata, ma non mi ha mai risposto. Pensavo che avrebbe sdrammatizzato, che avrebbe spento l’incendio sul nascere”.

I rapporti con Serena Bortone

Remigi dice chiaramente che questo episodio gli ha rovinato la carriera, e che chiudendogli le porte di Oggi è un altro giorno gli hanno “tolto lo stimolo che mi aveva fatto rivivere dopo la perdita di mia moglie”. Insomma, a livello umano si sarebbe aspettato di più, ma non ce l’ha con Serena Bortone, precisa, con la quale, però, non ha mai più avuto contatti. “Non ci siamo più sentiti. Nemmeno una chiamata. Mi sarei aspettato, visto il lungo rapporto, un comportamento diverso, speravo in più umanità da parte sua”. Sempre sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, Memo Remigi si autoassolve: “Ho commesso un errore gravissimo per colpa del mio carattere scanzonato”.