Oggi, martedì 4 aprile, è andata in onda la puntata di Uomini e Donne con la scelta di Lavinia Mauro. La tronista, seduta al centro dello studio sulle famosissime poltrone rosse, ha comunicato con quale corteggiatore tra Alessio Campoli e Alessio Corvino ha deciso di lasciare il programma. La tronista ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne e, emozionata, è corsa ad abbracciare Maria De Filippi. Lavinia indossa un lungo abito rosso senza spalline. "Grazie di tutto", dice la tronista alla conduttrice. Poi si è seduta al centro dello studio, pronta a fare la sua scelta tra i due corteggiatori.

Il racconto della scelta di Lavinia Mauro

Maria De Filippi ha mostrato ai telespettatori i momenti più belli del percorso di Lavinia Mauro con Alessio Campoli (il moro). “Io mi vedo con te fuori di qui”, ha detto il ragazzo in una delle ultime esterne. Poi è arrivato il turno di Alessio Corvino (il biondo). Lavinia ha rivisto il suo percorso con il corteggiatore, fatto di tanti momenti belli ma altrettanto brutti con litigate e accese discussioni. Il corteggiatore è poi sceso dalla scalinata, indossando un completo nero con papillon e una camicia bianca.

“Lavinia, sai di essere stata un po’ particolare nei comportamenti con loro”, ha detto Maria De Filippi alla Mauro, che è stata una tronista un po’ "particolare". Per questo, la redazione di Uomini e Donne ha deciso di realizzare un filmato per i due corteggiatori, i due "eroi", i veri protagonisti della storia, che in questi mesi hanno proseguito nella loro conoscenza con la tronista senza mai arrendersi. "La redazione ha deciso di fare dei regali ai due eroi", ha detto la conduttrice. Si tratta di un massaggio per entrambi. Lavinia scherza: "Ma per me niente?". Ha fatto il suo ingresso in studio anche l’ex tronista Federico Nicotera, che ha condiviso con Lavinia gran parte del percorso nel dating show di Canale 5. L’ingegnere romano le ha fatto un grosso in bocca al lupo e le ha regalato un mazzo di fiori. Con lui in studio anche Carola Carpanelli, sua attuale fidanzata.

Seduta al centro dello studio con i due corteggiatori di fronte, Lavinia ha rivisto le ultime esterne con Alessio Campoli e Alessio Corvino. Prima con “il moro”: i due hanno passato una romantica serata insieme, tra abbracci e promesse importanti. La tronista ha detto che rifarebbe tutto il percorso allo stesso modo, poi in studio Alessio Campoli ha aggiunto di essersi aperto molto con lei, nonostante i problemi iniziali con sé stesso. Poi l'ultima esterna con Alessio Corvino, che la tronista ha voluto ringraziare per tutto il percorso insieme. Lui ha spiegato di essersela goduta fino in fondo, senza pensare alla scelta finale. "Volevo ringraziarvi, mi sono legata a tutti e due, vi voglio bene. Siete dei ragazzi d'oro", ha detto la tronista.

L'emozionante lettera della madre di Lavinia Mauro

Prima della scelta, Lavinia ha ricevuto una emozionante lettera da parte della mamma, che le ha detto di essere orgogliosa di lei e di come è riuscita a superare l'ansia: “Non pensavo di scriverti queste parole che ti sto dicendo e che custodisco nel mio cuore. Partiamo da qui, dal 5 ottobre 1995, sei arrivata tu. Poi è arrivato un dolore. In quel momento c’eravamo solo io e te, non nascondo che mi scendono delle silenziose lacrime che non riesco a fermare. È stato un dolore tanto grande, brutto, come dicevi tu, mi dicevi mamma ce la farò, un giorno scendendo per le scale di casa dicendo ‘mi hanno chiamato Uomini e Donne io vado’. Sei giunta alla fine di questo bel viaggio, fatto con passione e sincerità”. Poi, il pubblico ha iniziato a sventolare un ventaglio per Lavinia, che durante il suo percorso l'ha usato quando si sentiva in ansia per calmarsi.

Lavinia Mauro ad Alessio Campoli: "Il mio cuore va da un'altra parte"

Il primo ad entrare in studio è stato Alessio Campoli. Lavinia inizia a parlare e gli dice che non è lui la sua scelta: “Sei arrivato perché ti ho richiesto io e non potevo fare scelta migliore. Quando ti sono venuta a riprendere è stata la scelta migliore in assoluto. Io e te ci siamo capiti subito, tu sei stato il primo che è riuscito a farmi tornare il sorriso, farmi passare l'ansia, a farmi vivere con più leggerezza il percorso. Voglio dirti che sei una persona meravigliosa. Per me è dirti che il mio cuore va da un'altra parte. Ti auguro il meglio. Ti ho scritto una cosa che potrai leggere quando vuoi”. Lavinia e Alessio “Il moro” si salutano abbracciandosi e ballando.

Lavinia Mauro sceglie Alessio Corvino: "La mia favola sei tu"

In studio entra ora Alessio Corvino. Lavinia, con la voce rotta per l'emozione, dice al ragazzo che è lui la sua scelta ed è con lui che vuole iniziare una relazione fuori dal programma. Queste le parole della tronista: "Allora Ale, inizio con il dirti che quando seri arrivato non mi ero neanche accorta di te, poi per i modi che avevi mi hai colpito subito, sei stato il mio primo bacio, mi hai fatto sentire quelle cose forti che non sentivo da tanto. Il nostro percorso stato tanto altalenante, talmente tanto che alcune volte non ti capivo più. più non ti capivo, più facevi di tutto per non farmi fidare di te. Non sei mai riuscito a trovare un piccolo compromesso in questo contesto. Nell'ultima esterna siamo stati bene e avrei voluto vedere quell'Alessio un pò prima. Abbiamo litigato tanto, ma tutte le volte avevo paura di perderti e non riuscivo a starti lontano. Sei stata quella persona che dopo tanti anni è riuscita a farmi provare emozioni tanto forti. Fin da quanto ero piccola ho sempre sognato la favola e oggi posso dirti che la mia favola sei tu".

Alessio ha detto sì a Lavinia: "Non è un mistero che il nostro percorso non sia stato lineare, fatto di tanti alti e anche tanti bassi. In 7 mesi ho provato emozioni forti, ho provato a trasmettertele a modo mio. Sono stati 7 mesi fatti di litigi e incomprensioni, tasselli mancati. Quando mi fu fatta una domanda, ho detto che da qui sarei uscito con una persona con cui mi sarei sentito fidanzato. Vuoi essere la mia fidanzata?"