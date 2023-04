Dopo la scelta a Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino possono finalmente trascorrere del tempo insieme lontano dalle telecamere, o quasi. Subito dopo essere usciti dallo studio, i due “piccioncini” hanno cenato al chiaro di luna e poi hanno trascorso la prima notte insieme.

Nella puntata andata in onda il 5 aprile, le telecamere del dating show hanno seguito i nei fidanzati e hanno mostrato il loro risveglio dopo la notte passata insieme in albergo. “Ho sempre sognato una favola, e credo di averla trovata, sono molto felice”, le parole di Lavinia.

Dopo sette lunghi mesi passati a conoscersi, Lavinia Mauro e Alessio Corvino hanno finalmente iniziato la loro relazione lontano dalle telecamere, o quasi. Prima di salutare definitivamente il pubblico di Uomini e Donne, l’ex tronista e il nuovo compagno si sono fatti seguire dalle telecamere del programma. Lavinia e Alessio hanno trascorso il tempo a punzecchiarsi e a scherzare. Si sono dichiarati finalmente felici. “Sette mesi intensi, un viaggio incredibile”, ha rivelato Alessio “il biondo”, che ha aggiunto: “Lavinia mi ha fatto arrabbiare, ma mi ha fatto stare anche molto bene. Di lei mi piace il suo carattere peperino e la sua ironia. Ci auguro una relazione bella e affiatata”.

Al risveglio, Lavinia a Alessio hanno aperto la porta della camera d’albergo alle telecamere: lei in pigiama e lui in accappatoio. La giornata inizia con una ricca colazione in terrazza. La notte per Corvino non è stata tranquillissima per colpa della Mauro: “Stanotte non riuscivo a dormire, così alle sette e mezza mi sono svegliata. Ho iniziato a saltare sul letto per svegliarlo”.

Clicca qui per il video.