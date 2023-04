Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 4 aprile, Lavinia Mauro ha fatto la sua scelta: Alessio Corvino (il biondo). La tronista si è mostrata visibilmente emozionata nel momento in cui ha chiamato in studio il corteggiatore, invitandolo a sedersi sulla sedia riservata al prescelto.

Gli sguardi tra Lavinia e Alessio, carichi di emozione, hanno anticipato l’annuncio della scelta della tronista, tenendo i telespettatori con il fiato sospeso. Dopo aver riflettuto sul loro percorso insieme, il corteggiatore ha estratto un pezzo di puzzle dalla tasca e ha chiesto a Lavinia di diventare la sua fidanzata.

Con in sottofondo la canzone “Your song”, brano di Elton John, Lavinia e Alessio si sono scambiati baci appassionati, sugellando così l’inizio della loro storia d’amore. Dopo la scelta, i due hanno condiviso la prima foto da fidanzati. Nello scatto, Lavinia e Alessio sono vestiti come nel momento della scelta: lui abbraccia lei da dietro, mentre l’ormai ex tronista si volta per baciarlo.