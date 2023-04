Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, lunedì 4 aprile, Lavinia Mauro ha scelto di uscire dal dating show di Canale 5 con Alessio Corvino.

Poco prima di scegliere uno dei due corteggiatori, la tronista ha dato ad Alessio Campoli una lettera in cui spiegava al ragazzo i motivi che l’hanno spinta a non sceglierlo. Poco dopo, Campoli è entrato nei camerini, dove ha letto ciò che le aveva scritto Lavinia.

Le parole di Alessio Campoli

“Sono cose vere, che penso pure io. Avevo già un po’ metabolizzato il fatto che poteva andare così. Arrivando in studio e vedendo le loro esterne un po’ mi crollava tutto quello che avevo tirato su nell’esterna o durante la settimana. Perché vedevo delle cose che con me non c’erano. Comunque questo non vuol dire che non ti dispiace e che è tutto apposto. Però, in questa situazione, per com’è fragile Lavinia e per quanto sia sensibile, buona e per quanto ci credo quando mi dice le cose, non mi sono mai sentito una pedina o preso in giro. L’ho sempre sentita vera”.

Poi ha spiegato: “Non ho rimpianti. Sono una persona che cerca sempre di prendere il buono dalle cose. Non riesco a portare rancore. Mi ricordo sempre il bello che ho condiviso con le persone, perché penso sia giusto così. Ovviamente mi dispiace non essere uscito qua con lei, è chiaro. Però penso che una gioia, una soddisfazione, anche per me arriverà”.