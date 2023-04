Lavinia Mauro, dopo un lungo e tortuoso percorso a Uomini e Donne, durato ben sette mesi, ha finalmente scelto il corteggiatore con il quale avere una storia d’amore lontano dal dating show di Canale 5. La ventisettenne romana ha deciso di lasciare il programma con Alessio Corvino, dicendogli “La mia favola sei tu”.

Lavinia Mauro: vita privata, famiglia e formazione

Ma cosa sappiamo di Lavinia Mauro? Nata nel 1996, è una studentessa di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’università Luiss di Roma, con soli sei esami che la separano dalla laurea. Proviene da una famiglia benestante: il padre è un avvocato, la madre è un’imprenditrice e sua sorella è un ingegnere. Le sue radici nobiliari la rendono marchesina di nascita.

Lavinia ha un legame molto stretto con sua madre. Di mestiere imprenditrice, rappresenta il pilastro della famiglia, in quanto è descritta come la figura più severa tra i due genitori. La mamma ha avuto un ruolo fondamentale nell’educazione e nella formazione di Lavinia, garantendole la frequentazione alle scuole migliori. Lavinia descrive il padre come una persona giovanile ma anche all’antica. E’ un avvocato e, se fosse stato per lui, l’ormai ex tronista e la sorella sarebbero cresciute molto viziate. La sorella di Lavinia, invece, è un ingegnere, e il loro rapporto sembra essere particolarmente intenso. Nonostante litighino spesso, si vogliono molto bene e hanno un legame profondissimo.

I trascorsi amorosi di Lavinia Mauro

Prima del suo ingresso come tronista a Uomini e Donne, Lavinia Mauro aveva vissuto una relazione complicata con un uomo, dalla quale è uscita con le ossa rotte. Non si conosce, ad oggi, l’identità di questa persona. In precedenza, Lavinia aveva partecipato al dating show di Canale 5 come corteggiatrice di Nicolò Brigante. Nonostante il tronista l’abbia portata fuori per un appuntamento, alla fine scelse di eliminarla per concentrarsi su altre pretendendi.