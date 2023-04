La tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ha rappresentato uno dei punti focali della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo le tante vicissitudini vissute all’interno della Casa più spiata d’Italia, l’influencer campana e lo speaker radiofonico sembrano finalmente aver trovato la giusta serenità, tale da fargli affrontare con il piede giusto la loro relazione lontano dalle telecamere.

"Il cielo stanotte", boom di streaming per la canzone dedicata ad Antonella

Da quando Antonella ha lasciato il loft di Cinecittà, lei e Edoardo sono praticamente inseparabili. I Donnalisi hanno trascorso prima qualche giorno a Roma per poi spostarsi a Milano, dove la Fiordelisi risiede stabilmente. Cene romantiche, shooting fotografici per le vie del centro e finanche una canzone, quella che Donnamaria ha scritto per la sua amata. “Il cielo stanotte”, questo il titolo del brano, sta riscuotendo un successo notevole anche grazie ai tantissimi fan che si sono appassionati alla storia d’amore tra i due ex vipponi, e ha scalato in breve tempo le classifiche degli ascolti in streaming. Un grandissimo risultato per Edoardo, che già in passato ha lanciato diversi singoli con lo pseudonimo di Drojette.

Nel frattempo, i fan continuano a monitorare ogni mossa social dei Donnalisi. Su Twitter è diventato virale un video in cui, proprio sulle note di “Un cielo stanotte”, Edoardo Donnamaria si inginocchia e porge un mazzo di fiori ad Antonella Fiordelisi.