Sonia Bruganelli non è mai stata “tenera” nei confronti di Edoardo Tavassi durante la settima edizione del Grane Fratello Vip. L’opinionista ha dichiarato in più occasioni (lo ha fatto anche in una recente intervista al settimanale Chi), che il fratello di Guendalina è stato un manipolatore.

La sfuriata di Sonia Bruganelli contro Edoardo Tavassi

“Seguo il Grande Fratello dalla prima edizione. Credo che raramente, forse mai, mi è capitato di vedere un concorrente più manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi. Lui è un personaggio arrivato con l’atteggiamento da guascone romano e invece si è dimostrato il burattinaio di poveri concorrenti con scarsa personalità. A quasi quarant’anni stai facendo la figura di una persona senza anima, senza nessun tipo di trasporto verso persone che non la pensano come te”, la sfuriata della Bruganelli durante la famosa puntata dello scorzo 6 marzo.

"Tavassi il concorrente più manipolatore"

La moglie di Paolo Bonolis ha ribadito il concetto in un’intervista al settimanale Chi: “E’ cambiato tutto con l’arrivo di Edoardo Tavassi. All’inizio era un ragazzo divertente, poco alla volta ha creato questa divisione nettissima fra chi era a suo favore e chi no. Da lì sono mutate molte cose, come il rapporto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: sono stati accusati di litigare troppo quando, in realtà, era Tavassi a influenzare Donnamaria. Prima c’era un cast vario, c’erano diverse dinamiche: con Tavassi è cambiato il meccanismo, sono cambiata anch’io e ho fatto la mia famosa sfuriata. E’ stato il concorrente più manipolatore”.

La replica di Tavassi a Sonia Bruganelli

Edoardo Tavassi, in uno space su Twitter, ha risposto indirettamente alle accuse che gli sono state mosse da Sonia Bruganelli: “Per qualcuno sono uscito come una sorta di mostro. Mi hanno anche dato del manipolatore. Ma cosa ho manipolato? Io al massimo ho detto la mia visione di certe cose. Mi hanno etichettato con una cosa che non mi appartiene. Mi infastidisce un po’ questa cosa. Perché alla fine io dico la mia, o posso dare un consiglio, ma non ho mai voluto influenzare nessuno”.

Poi, una fan degli Incorvassi ha ringraziato Edoardo per averla fatta sorridere in un momento difficile della sua vita, e l’ex vippone ha espresso la sua gratitudine alla ragazza: “Questa cosa che mi hai detto mi scalda il cuore. Mi fa davvero piacere, questo è troppo importante credimi. Mi sono sempre detto che far sorridere anche solo una persona che ci guarda era la cosa più importante. E mi dispiace che poi le dinamiche mi hanno portato anche a discussioni e momenti meno divertenti”.