Sonia Bruganelli ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a Leggo. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha parlato della sua esperienza nel reality appena concluso, lasciando aperta anche una porta per il futuro. In merito al suo concorrente preferito, Sonia non ha avuto alcun dubbio: si tratta di Antonino Spinalbese. “E’ entrato nella Casa come l’ex di Belen Rodriguez ed è riuscito a non nominarla mai e a diventare uno dei leader della Casa con il suo aplomb. Io l’ho definito ‘uomo d’altri tempi’”.

La Bruganelli, però, non è stata benevola nei confronti di altri vipponi, in particolare gli Spartani: “Pentita di qualcosa? Assolutamente no. Ho detto sempre la mia, senza nascondermi. E nessuno deve offendersi, perché in quei momenti ho parlato a dei concorrenti e non a delle persone. Con Giaele De Donà e Micol Incorvaia sono stata poco dolce. Lo stesso con Edoardo Tavassi, che è stato un manipolatore. Ma ce l’avevo con il giocatore e non con la persona. E’ normale che loro attuino delle strategia per vincere. Com’è normale che io sia libera di dire quello che penso perché sono pagata per farlo”.

Gf Vip, Sonia Bruganelli fa marcia indietro

Infine, Sonia Bruganelli ha svelato che parteciperà alla creazione di un nuovo format televisivo insieme al marito Paolo Bonolis. Mentre, sulla futura presenza al Grande Fratello Vip 8 in qualità di opinionista, è stata meno categorica rispetto alle recenti dichiarazioni rilasciate, nelle quale aveva detto che quella appena conclusa sarebbe stata la sua ultima edizione. “Non dipende solo da me. Ma, comunque, mi sembra presto, dai. E’ come chiedere ad una donna che ha appena partorito quando ne farà un altro”. Le parole di Sonia Bruganelli potrebbero rappresentare una sorta di doccia gelata per Giulia Salemi, sponsorizzata dalla stessa moglie di Bonolis come sua possibile “erede”. La nuova edizione del Gf Vip è ancora lontanissima, non ci resta che attendere per scoprire chi affiancherà in studio Alfonso Signorini.