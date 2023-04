Gf Vip, ex vippona punge Antonella e Edoardo: "Seguono il vento...".

Dana Saber entra nuovamente a gamba tesa su due suoi ex coinquilini. Durante la sua breve permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, la modella di origini marocchine non è riuscita a farsi capire dai compagni d’avventura ed è riuscita a legare solo con Antonella Fiordelisi. Proprio l’influencer campana si era spesso confidata con Dana in merito al travagliato rapporto sentimentale con Edoardo Donnamaria. La Saber aveva sempre ascoltato con pazienza ed interesse le confidenze dell’ex schermitrice, e più volte aveva difeso lo speaker radiofonico.

Proprio in virtù del legame che Dana Saber e Antonella Fiordelisi avevano stretto all’interno del loft di Cinecittà, sui social in molti si sono chiesti se le due abbiano avuto modo di rivedersi ora che il reality si è concluso. Ebbene, a svelare come stanno le cose ci ha pensato la stessa Dana, la quale ha risposto ad alcuni quesiti dei suoi followers spiegando di aver sentito Antonella solo per un rapido saluto. Ma non è mancata anche una frecciatina velenosa: “Per chi mi chiede sempre di Antonella… Mi sono sentita con lei, ‘ciao, come stai?’ e basta. Niente di più e niente di meno, perché loro devono seguire un po’ il vento, quindi…”.

Siamo certi che la Fiordelisi, sempre particolarmente attenta a quello che avviene sui social, replicherà alle parole dell’ex coinquilina.