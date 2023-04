La settima edizione del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata come non mai dalla guerra tra i fandom sui social. Donnalisi, Incorvassi, Oriele e Nikiters, si sono dati battaglia su Twitter, ma più di tutti a spiccare è stata la “capa” dei fan di Antonella Fiordelisi, Alba, intervenuta anche in diverse puntate del reality show.

“Allora, io vi amo dal 19 settembre, quindi… raga io per voi vi dico tutto. Sto male quando litigate, veramente. Sto male. Tremo. Vi amo. Fino alla fine Donnalisi. Vi amo! Non esiste futuro dove non ci ritroveremo. Ricordatelo sempre, ricorda. L’hai detto tu Edo, l’hai detto tu Edo, l’hai detto tu Edo”, le parole della “Donnalisia” durante una diretta del Gf Vip.

La "capa" dei Donnalisi si tatua il soprannome di Antonella

Alba, oltre a litigare con la leader degli Incorvassi davanti agli occhi di un’attonita Giulia Salemi, è addirittura svenuta durante una puntata dopo l’ennesima litigata tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Ma c’è dell’altro: come mostrato dall’ex vippona in una story su Instagram, la “super fan” dei Donnalisi si è tatuata la scritta “Nellina” (soprannome della Fiordelisi). “Questo è per te Nellina, che sei speciale”, ha scritto Alba su Twitter mostrando il risultato finale. “Tu sei pazza”, ha risposto Antonella, felice del gesto della sua seguace a lei dedicato.