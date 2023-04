Da quanto si sono spenti i riflettori sulla Casa del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non hanno trascorso un solo istante lontani d’una dall’altro. L’imprenditore veneto ha atteso la modella di origini venezuelane fuori dagli studi di Cinecittà, e i due ex vipponi, da allora, sono praticamente inseparabili. I fan della coppia seguono ogni movimento social degli Oriele, i quali postano quotidianamente foto e video della loro vita lontano dalla Casa più spiata d’Italia.

Nelle ultime ore è diventato virale un video condiviso proprio da Daniele in alcune Instagram stories. Mentre entrambi si trovano in una camera d’albergo, Dal Moro riprende Oriana ai piedi del letto in déshabillé: “Fatti vedere bebe!”, esclama l’ex tronista mentre la fotocamera dello smartphone è puntata sulla Marzoli. “Così? Tutta nuda? Ma stai scherzando?!”, replica stupita la “reina. “Fammi un piccolo regalino”, scherza ancora Daniele.

Dopo i tanti alti e bassi vissuti dagli ex gieffini durante la loro avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini, adesso i due sembrano aver finalmente trovato l’intesa e la complicità spesso mancata durante i mesi di “reclusione” tra le mura del loft di Cinecittà. Tutte le vicissitudini, che sembravano insormontabili, sono ormai state superate. E se da un lato è ancora troppo presto per parlare di amore, dall’altro i fan della coppia si augurano che tra Oriana e Daniele le cose continuino a proseguire nel verso giusto, e che possa nascere un sentimento più forte.