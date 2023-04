Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno deciso di trascorrere il giorno di Pasqua lontani dal caos cittadino optando per una gita fuori porta. Ma una serie di imprevisti ha reso la giornata dei due ex vipponi particolarmente “complicata”.

L’influencer italo-iraniana ha documentato tutto tramite le sue Instagram stories, nelle quli ha raccontato la disavventura che è capitata a lei e al suo compagno. Giulia Salemi, a bordo di un’auto elettrica, ha raccontato: “Siamo rimasti appesi per strada... abbiamo trovato una torretta che, però, era scarica e ci resta pochissima autonomia. Siamo veramente nei guai, tra l'altro si stanno scaricando anche i telefoni”.

La Salemi ha poi pubblicato un'altra story in cui scrive: “Dopo 20 giri abbiamo trovato una torretta ma ci vogliono ancora 40 minuti per ricaricare un po' la macchina. Abbiamo cercato disperatamente l'unico bar aperto a Bergamo e abbiamo anche elemosinato un caricabatterie. Pier sta mangiando un tost dalla disperazione, io sto leggendo L'Eco di Bergamo. A quest'ora saremmo già dovuti essere a casa calcolando che siamo partiti due ore fa... Bene ma non benissimo! Buona Pasqua anche a voi”.