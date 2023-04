Alessio Campoli, ex corteggiatore di Lavinia Mauro a Uomini e Donne, a pochi giorni dalla scelta di quest’ultima, che ha deciso di lasciare il programma con Alessio Corvino, ha commentato i rumors che lo vedrebbero come nuovo tronista.

Alessio Campoli sui rumor che lo vorrebbero sul trono

Intervistato da Mondo Tv 24, il romano ha detto: “E' una cosa che apprezzo, alla fine vuol dire che comunque in questo percorso sono riuscito a mettere in luce dei lati del mio carattere che quattro anni fa non ho avuto modo di avere l’opportunità di farli uscire fuori. Apprezzo tutto quello che oggi dicono di me. Onestamente io il quesito non me lo sono nemmeno posto. A settembre mancano ancora cinque mesi, magari mi trovate sposato o in attesa del mio primogenito. Che ne so, tutto può succedere!

Onestamente non ci ho pensato e non mi aspetto niente, perché comunque non mi spetta niente di diritto. Se dovessi ricevere qualche proposta, valuterò. A oggi sono voci del web, richieste di gente. Ma è una cosa normale, è quello che si vocifera ogni volta. Diciamo che il 90% delle volte è stata un po’ una prassi, mettiamola così. Questo però non vuol dire niente. Ripeto, sono contento, vuol che la gente mi vuole bene, ho lasciato un bel ricordo. Non è quello l’obiettivo primario ovviamente però poi nel pentolone uno ci mette tutto. Ad oggi, ripeto, non ci sto pensando. Sono tranquillo”.

Alessio Campoli ha ribadito che ha ancora bisogno di prendersi del tempo per sé stesso prima di potersi aprire dal punto di vista sentimentale: “Al momento non prenderei un caffè proprio con nessuna. Forse giusto con mamma, papà e fratello, ma non ho intenzione di prenderlo con donne. Perché comunque sono stato sei mesi in un percorso, in una situazione, quindi al momento la cosa della quale sono contento è di essere riuscito a rimettermi al centro del mondo. Io sto là, fermo. Poi che ne so, mi posso prendere un colpo di fulmine pure andando al bar da solo. Se succede amen, da quello non puoi scappare. Però al momento voglio starmene per i cavoli miei. Voglio starmene tranquillo e sereno, poi quello che sarà, sarà”.

La scelta di Lavinia Mauro

Per quanto riguarda la scelta di Lavinia Mauro, l’ex corteggiatore ha ribadito che si aspettava quel tipo di epilogo: “Sto abbastanza tranquillo, sereno con me stesso. Senza rimpianti né rimorsi. Alla fine è andata così. Il dispiacere c’è perché è normale. Però come ho già detto più volte, avevo già metabolizzato il tutto. Ero sicuro che andasse così. Poi uno ci spera fino all’ultimo. Ho fatto tutto quello che volevo fare quando l’ho sentito, quando ho pensato che fosse giusto. Non ho forzato nulla. Va bene così, ormai è andata. Il fatto è che io me l’aspettassi è perché comunque nell’ultimo mese avevo un po’ rimarcato quella che secondo me era una preferenza. Sono stato io stesso a rimarcare questa cosa. Per quanto riguarda il resto io già di mio sono una persona che cerca di prendere il buono, il bello delle situazioni. Ho fatto un percorso di sei mesi. Sei all’interno di un contesto in cui ci sono delle cose che devi mettere in conto che possono succedere. Ovviamente fra queste c’è il finale che non è sempre quello che uno vorrebbe o che spera. Ho condiviso sei mesi con una persona grazie alla quale io ho rimesso un po’ me stesso al centro del mondo, quando per diversi anni mi ero spostato un po’ ai margini per delle situazioni che avevo in testa e che stavo attraversando. Per quello che è stato il percorso cerco di capire di guardare in mano quello che dopo sei mesi mi ritrovo anche per me stesso. In un certo senso è giusto che uno guarda pure quello che di bello c’è stato e se lo tenga come ricordo”.

Campoli su Lavinia e Corvino: "Il difficile arriva adesso..."

Su Alessio Corvino: “Di battutine, di frecciatine penso sia normale che ci siano, ma di personale, almeno nel mio caso, non c’è stato niente. Alla fine ho augurato il meglio a loro due, mi auguro che possano essere felici insieme. La vita reale è un po’ la prova del nove, questa è una cosa che io conosco bene. Il difficile arriva adesso. Una volta che esci fuori devi cercare di fondere la tua vita con quella dell’altra persona. Poi, non abiti nella stessa città, quindi è sicuramente complicato. Però se due persone si vogliono bene, credo che la distanza o qualsiasi altra cosa diventi una cosa scavalcabile. Auguro il meglio a tutti e due”.