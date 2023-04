Tensione alle stelle a Amici di Maria De Filippi tra Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e Arisa. A far scoppiare la furibonda lita l’esibizione di Cricca con Angelina. Arisa va subito all’attacco e critica i giudici per la scelta di schierare per l’ennesima volta un duetto, sfuggendo così ad una sfida “uno a uno” con Federica.

La situazione si scalda immediatamente subito dopo il via del serale: “Scusate ma perché giocate così? Perché non schierate il singolo e mettete in campo sempre il duetto?”, tuona Arisa. A quel punto interviene Lorella Cuccarini che ribatte: “Eh bella mia devi saper giocare. Noi ci giochiamo al massimo le nostre opportunità. Perché forse hai paura di perdere?”. Ma Arisa è furiosa: “Tutte le volte così. Canta Cricca o Angelina?”.

Insomma, l’accusa della cantante di origini lucane è precisa: secondo lei la sfida tra un duetto ed un’esibizione singola è squilibrata, e chiede più rigore agli avversari. Ma la scelta di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini è vincente. Infatti, l’esibizione di Angelina coinvolge il pubblico e anche la giuria.

Arisa tuona anche contro Malgioglio: “Ma tu voi Cricca o Angelina? Vogliamo saperlo”, ma Cristiano non replica…