Sta suscitando un’infinità di polemiche la scelta di Mediaset di “tagliare i ponti” con i protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. In particolare, il fatto che gli ex vipponi, compresa la vincitrice del reality show, Nikita Pelizon, siano stati letteralmente estromessi dai palinsesti del Biscione ha fatto storcere il naso a molti.

Mediaset dice "stop" agli ex vipponi

A tal riguardo, il portale Tvblog ha fatto un’analisi della situazione: “Non sorprende che, per esempio, la vincitrice del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, sia letteralmente sparita dai palinsesti di Mediaset. Sembrano lontani anni-luce i tempi del gioco di squadra del Biscione, che riempiva i suoi contenitori con dibattiti su dibattiti relativi alle dinamiche sviluppatesi all’interno della Casa più spiata d’Italia. Ora, invece, tutto tace, per una precisa direttiva editoriale. A Mattino Cinque come a Pomeriggio Cinque, dove martedì il commento al Gf Vip appena concluso è stato relegato ad un flash a fine diretta. Ma il segnale più clamoroso dell’isolamento di cui è oggetto il Grande Fratello Vip è evidentemente quello che arriva da Verissimo, trasmissione manifesto di Mediaset. Nel salotto di Silvia Toffanin da oltre un mese non c’è traccia dei concorrenti del GF Vip. L’ultimo al quale è stata concessa l’ospitata è Antonino Spinalbese, a inizio marzo, da tempo uscito dal gioco”.

Il salotto di Silvia Toffanin, negli anni, è stato sempre teatro delle ospitate dei protagonisti del Grande Fratello Vip , ma adesso la musica è evidentemente cambiata. Dopo la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi, che ha imposto al reality show condotto da Alfonso Signorini una rigorosa linea anti-trash, anche Verissimo si è allineato alla visione dei vertici Mediaset.

Nikita "fatta fuori" da Verissimo: la reazione dell'ex vippona

Intanto, la vincitrice della settima edizione del Gf Vip, Nikita Pelizon, attraverso un box domande aperto su Instagram, ha risposto alle curiosità dei followers. Alla domanda “Che ne pensi della non ospitata a Verissimo?”, l’influencer triestina ha replicato: “Penso che non si dovrebbe fare di tutta l’erba un fascio, bensì distinguere chi ha portato il trash e chi no”. Insomma, nonostante il reality più famosi d'Italia sia ormai andato in archivio, le polemiche non sembrano volersi arrestare.