Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia, l’ex di Belen Rodriguez e l’attrice, con il passare delle settimane, si sono avvicinati sempre di più, fino a quando non è nato l’amore. Anche al termine del reality show condotto da Alfonso Signorini, Federica e Gianmaria hanno continuato a conoscersi e a frequentarsi, iniziando così una bellissima storia d’amore che prosegue anche oggi. I due ex vipponi si mostrano spesso sui social affiatati e innamorati.

Federica Calemme è incinta?

Intanto, nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato sui social. Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme hanno trascorso alcuni giorni a Capri, e alcune foto postate dalla coppia hanno scatenato il gossip. Negli scatti “incriminati” vediamo proprio Antinolfi tenere la mano sulla pancia della Calemme, facendo immediatamente ipotizzare che i due siano in attesa del primo figlio. Ad intervenire al riguardo anche Patrizia Pellegrino: “Tesori, ci nascondete qualcosa, vero?”. A quel punto a replicare è stata la stessa Federica, che ha smentito i gossip circa la sua presunta gravidanza.

A quanto pare, dunque, checché ne dicano i fan, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme non sono in attesa di un figlio. Non è da escludere, però, che in futuro questa bellissima coppia decida di allargare la famiglia.