Giulia Salemi è senza dubbio una delle influencer più amate e seguite nel nostro Paese. Nel corso di questi mesi è riuscita a conquistare anche il cuore dei telespettatori, grazie al suo ruolo di portavoce del sentiment social durante la settima edizione del Grande Fratello Vip.

Se da un lato per l’influencer italo-iraniana è stato un periodo ricco di soddisfazioni e successi professionali, dall’altro, i tanti impegni lavorativi, le hanno causato non pochi problemi nella sua relazione con Pierpaolo Pretelli, con il quale la relazione è entrata in crisi. Poi, anche grazie all’intercessione di Alfonso Signorini, i due ex vipponi sono riusciti a superare le difficoltà, e tra di loro le cose sono tornare a procedere a gonfie vele.

Intanto, nelle ultime ore un dettaglio social ha attirato l’attenzione dei social. Giulia Salemi ha raggiunto Los Angeles, e sui social si è mostrata per le vie di Beverly Hills con indosso una felpa che ha letteralmente scatenato gli utenti. La scritta recita “Future milf”: tanto è bastato ai suoi seguaci, i quali hanno immediatamente iniziato a fantasticare su una possibile gravidanza della Salemi.

In un’intervista rilasciata lo scorso novembre a Tv Sorrisi e Canzoni, la “bastarda col tablet”, che il primo aprile ha compiuto trent’anni, tra le altre cose, aveva rivelato che non si sentiva ancora pronta a diventare madre: “Fa strano abbandonare i ‘venti’, hai l’ansia di dover per forza crescere e responsabilizzarti: diventare mamma, sposarti, tutto il classico clichet. Ma ora che sto realizzando le mie ambizioni televisive e sto raccogliendo i frutti del duro lavoro di questi anni, sento che non è ancora il momento. Non sono pronta”.