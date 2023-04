E’ diventato virale sui social un video postato da Oriana Marzoli in cui prende in giro Edoardo Donnamaria, ex compagno di avventura nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante i lunghi mesi di “reclusione” tra le mura del loft di Cinecittà, la modella di origini venezuelane e lo speaker radiofonico romano erano molto legati, circostanza che ha contribuito a far scoppiare un’infinità di discussioni con Antonella Fiordelisi, acerrima nemica della “reina”.

Oriana Marzoli prende in giro Edoardo Donnamaria

Una volta uscito dalla Casa, Edoardo Donnamaria sembra aver troncato i rapporti con Oriana Marzoli e con quelli che durante la sua avventura al Gf Vip erano i suoi più fedeli alleati (ci riferiamo agli Spartani). E’ per questo che sta facendo discutere il video condiviso dalla compagna di Daniele Dal Moro, nel quale prende palesemente in giro “l’avvocato Forumista”. Nel primo spezzone della clip si vede Oriana tirare con forza Edoardo durante una delle tantissime crisi con Antonella; nel secondo, invece, si vede la Marzoli tirare il cane dell’imprenditore veneto al guinzaglio per le vie di Verona.

Il messaggio sembra essere piuttosto chiaro, visto Donnamaria è stato soprannominato dal popolo social “EdoBau” per via dei suoi atteggiamenti da “sottone” tenuti nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nel frattempo è arrivata prontamente la replica di Antonella Fiordelisi che, quando alcuni fan le hanno segnalato il video chiedendole di mostrarlo a Edoardo, ha commentato con una semplice frase: “L’ho fatto vedere. Allibita”.