Durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, tra le mura della Casa più spiata d’Italia, com’è noto agli aficionados del reality condotto da Alfonso Signorini, sono nate due opposte fazioni, che nel corso dei lunghi mesi di “reclusione”, si sono date battaglia: gli Spartani e i Persiani. A far parte del primo gruppo sono stati Edoardo Tavassi (il presunto leder), Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Luca Onestini, Alberto De Pisis, Nicole Murgia e Micol Incorvaia. Nonostante gli Spartani fossero in netta superiorità numerica, a trionfare alla fine è stata Nikita Pelizon, ultima persiana rimasta in Casa.

Terminato il programma, e stando a quanto riportano i colleghi di Novella 2000, pare che gli Spartani abbiano creato un gruppo su Whatsapp che si chiama “Sparta is back”. Al suo interno ci sarebbero Giaele (creatrice del gruppo), Tavassi, Onestini, Oriana, la Murgia, Alberto, Daniele e Micol. A quanto sembra, dunque, l’amicizia tra i vipponi della settima edizione del Gf Vip starebbe proseguendo anche al di fuori delle mura del loft di Cinecittà.

Intanto, sui social si mormora che nessuno degli Spartani si sia congratulato con Nikita Pelizon per la vittoria. Giaele De Donà, dal canto suo, ha raccontato di aver con l’influencer triestina. Tuttavia, a sbugiardare la moglie di Bradford Beck, ci ha pensato la stessa Nikita rispondendo ad una curiosità di una follower su Instagram: “Nel box delle domande Giaele ha ricevuto un quesito in cui le si chiedeva se mi aveva fatto i complimenti per la vittoria. E ho letto anche che è stata molto sincera nel dire che abbiamo parlato. È vero, abbiamo parlato, complimenti di base non ce ne sono stati, ma sono stata contenta che ho conosciuto suo marito Bradford Beck. E anche contenta per lei che l’abbia rivisto. Ma a parte Tavassi che mi ha abbracciata e detto ‘dai è finito il gioco’, una cosa simile, altre persone non sono pervenute”.