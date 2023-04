Giaele De Donà, dopo l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, è tornata alla vita “reale”. Ma il ritorno alla normalità non è stato tutto rose e fiori. Nelle sue ultime Instagram stories, l’ex vippona ha dedicato qualche minuto ai suoi followers pubblicando una serie di video. “Mi sono appena distesa a letto e voglio dedicarmi questa mezz’oretta di relax. Questi sono gli unici minuti liberi da quando sono uscita. Sono davvero distrutta”, le parole della modella veneta.

Negli ultimi giorni, Giaele De Donà è ritornata a pieno ritmo sui social, pubblicando anche un lunghissimo post per ringraziare tutti coloro che l’hanno sempre sostenuta e supportata durante i lunghi mesi di “reclusione” nella Casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore, però, l’ex gieffina ha espresso qualche riflessione in merito al suo stato d’animo.

Giaele De Donà: "Questa cosa mi mette ansia e paura"

“Stavo fissando il muro da deci minuti e stavo pensando che questo è il primo momento in cui sono da sola perché sono sempre stata circondata da persone. E questa notte sarà la prima che passerò da sola e questa cosa mi mette un po' di ansia e paura. Poi, ha aggiunto: Prima volevo sempre stare da sola, ora non ci riesco e non mi piace più. Da quando sono uscita mi sento parecchio rin******nita. In questa settimana sono stata poco bene però mi sto rimettendo”.

Insomma, la mancanza dei suoi ex coinquilini inizia a farsi sentire per Giaele, che ha trascorso 197 giorni rinchiusa nella Casa di Cinecittà: “Da quando sono uscita io continuo a sognare di essere ancora dentro alla casa del GfVip. Faccio degli incubi o dei sogni dove sono all'interno della casa e che parlo con i concorrenti”, ha concluso la modella.