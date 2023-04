Proseguono a vele spiegate le storie d’amore nate durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. Nella Casa più spiata d’Italia sono nate diverse ship: Donnalisi, Oriele e Incorvassi. Nello specifico, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, una volta fuori dal reality show di Canale 5, si stanno godendo la loro quotidianità insieme, proprio come sognava l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi. In una room su Twitter, l’ex vippone ha raccontato le sue emozioni: “Mi piace avere Micol in casa, stiamo facendo tutte le cose che sognavo di fare una volta finito il programma”.

Il racconto di Edoardo Tavassi

La love story tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia procede alla grande, per la gioia dei loro tantissimi fan. Il fratello di Guendalina ha raccontato che spesso la fidanzata si ferma a dormire a casa sua e non riescono a staccarsi l’uno dell’altra: “Prima del Gf Vip non era previsto l'ingresso di una ragazza nella casa che ho preso, serviva a me per giocare o stare al computer, e invece sono tornato a casa con lei. Meglio così. Il rientro è stato figo, non ci sono stati cambiamenti. Mi piace tanto avere Micol in casa, tutte le cose che sognavo le sto facendo, anche le cose più stupide come lavare la macchina insieme, vedersi i film sul divano, fare aperitivi insieme. Stiamo facendo molte cose io e lei, è difficile dopo tutti questi mesi avere un distacco, è diventata una dipendenza. Abbiamo voglia entrambi”.

Quando era nella Casa di Cinecittà, Tavassi veniva colto da momenti di sconforto e pensare alle “cose belle” lo aiutava a distrarsi: “In casa quando mi veniva l'ansia dovevo immaginare cose belle: le cose belle che immaginavo erano momenti con Micol fuori il reality. Si stanno realizzando, lei va d'accordo con i miei amici perché sono simili a me. Se a me piace una ragazza, piace anche a loro. La mentalità è simile. A me basta una connessione, un 65 pollici e Micol, e posso vivere la mia vita sereno senza tossicità”.

Tavassi sulla famiglia Incorvaia

"Mi sto godendo tutte le cose che lì dentro ci mancavano, me le sto godendo con lei" ha raccontato Edoardo nella lunga chiacchierata con i fan. L’ex naufrago ha conosciuto anche a fondo la famiglia di Micol Incorvaia ed ha avuto ottime impressioni: "Paolo è una persona squisita, con Clizia sono meravigliosi. Paolo è gentile, simpatico, è una bella persona, Clizia uguale. Totò (il padre di Micol, ndr) mi vuole bene, alla festa mi abbracciava, ci siamo fatti gli auguri a Pasqua, non vedo l'ora di vederli. Micol viene da una famiglia composta da bravissime persone. La mamma di Micol vince su tutti, è un tornado. Fa ridere, è simpaticissima".