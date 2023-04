Oriana Marzoli è stata una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. La modella di origini venezuelana è uscita sconfitta dal confronto finale con Nikita Pelizon, ma grazie al suo modo di fare (spesso sopra le righe), alla schiettezza e alla genuinità è riuscita a conquistare il pubblico italiano.

Ad attirare l’attenzione dei fan, in particolare, la sua relazione con Daniele Dal Moro. Da quando la “reina” ha concluso la sua esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini, gli Oriele, sono praticamente inseparabili. Oriana non è ancora tornata a Madrid, città in cui vive, preferendo trascorrere le sue giornate in compagnia dell’imprenditore veneto, con il quale, nonostante gli alti e bassi vissuti tra le mura della Casa di Cinecittà, sembra possa nascere una bellissima storia d’amore.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non si sono separati per un solo istante. Gite a Roma e Verona, cene romantiche, notti di passione in albergo, e anche la reunion milanese con gli Spartani, alla quale hanno partecipato anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I fan degli Oriele sono al settimo cielo: mai si sarebbero aspettati che dopo l’altalenante rapporto vissuto durante i lunghi mesi di “reclusione” nella Casa più spiata d’Italia, i due ex vipponi riuscissero a trovare una simile intesa.

Oriana Marzoli tennista provetta: fan impazziti

Nel frattempo, Oriana continua a stupire. Daniele, infatti, l’ha ripresa mentre si allena a tennis, postando i video in alcune stories su Instagram. La Marzoli mostra sorprendentemente una tecnica impeccabile: colpisce la pallina con un tempismo che rasenta la perfezione, sia con il diritto che con il rovescio, quest’ultimo rigorosamente bimane. La venezuelana non aveva mai fatto cenno durante la permanenza nel loft di Cinecittà di saper giocare a tennis, ma guardando i video di Dal Moro pare assai evidente che abbia una certa dimestichezza con la racchetta. I filmati sono già diventati virali sui social, con i fan della “reina” che sono letteralmente impazziti.