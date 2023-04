La settima edizione del Grande Fratello Vip è ormai andata in archivio, ma non si può dire lo stesso delle dinamiche che per quasi sette mesi hanno caratterizzato l’avventura dei vipponi nella Casa di Cinecittà.

Tra alcuni ex protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini ci sono ancora delle questioni in sospeso, e ora che tutti sono fuori dalle mura del loft di Cinecittà, c’è qualcuno che sta provando a riprenderle. E’ il caso di Nikita Pelizon, vincitrice del Gf Vip, che sarebbe intenzionata ad avere un chiarimento con Luca Onestini.

L’influencer triestina, rispondendo alle curiosità dei follower su Instagram, sulla cotta per l’ex tronista ha detto: “E’ stato breve, intenso, devastante e incomprensibile”. La Pelizon non sembra però rinnegare i suoi sentimenti nei confronti dell’ex di Ivana Mrazova, e secondo alcuni rumors avrebbe cercato di mettersi in contatto con Luca Onestini. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha svelato che Nikita, dopo aver letto alcune dichiarazioni di Luca, avrebbe chiesto il suo numero di telefono per parlarci e avere dei chiarimenti. Ma, a quanto pare, Onestini non sembra avere alcuna voglia di parlare con l’ex coinquilina, e continuerebbe a negare qualunque incontro o chiarimento.

Il sospetto è che Nikita Pelizon non abbia realmente superato la cotta per l’ex compagno di avventura, ed è ipotizzabile che speri ancora in un possibile riavvicinamento.