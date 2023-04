Nella giornata di ieri, durante la nuova puntata di Casa Chi, Oriana Marzoli aveva espresso le sue perplessità in merito al comportamento, a suo dire sgarbato, assunto da Nikita Pelizon dopo la vittoria al Grande Fratello Vip. Stando a quanto raccontato dalla modella venezuelana, al momento della proclamazione del vincitore da parte di Alfonso Signorini, l’influencer triestina non l’avrebbe neanche abbracciata. Ecco nello specifico le parole della “reina”: “Appena le ho detto ‘auguri’ neanche mi ha guardato. Neanche un abbraccio. Sono passati tutti davanti a me senza considerarmi. Ma figurati, non mi interessa niente. Alla fine si vede come sono le persone. Appena una vince un reality esce fuori la verità. Era quello che sentivo io in merito a com’era fatta lei”. In seguito, Nikita è intervenuta sui social pubblicando un video del momento in cui è stata proclamata vincitrice del Gf Vip 7. L’intento della Pelizon è stato proprio quello di smentire quanto sostenuto dalla Marzoli.

Al contempo, Nikita è stata protagonista di un altro polverone social, a cui ha dato lo start l’esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima, dapprima ha commentato le scintille tra Nikita e Oriana, pubblicando una Instagram story in cui la triestina ha mostrato le prove che smentirebbero la venezuelana, per poi aggiungere un commento: “Ma questa si sveglia di notte per ricondividere cose contro Oriana che non sono neanche vere. Ma come stai messa. Il Gf Vip è finito (che poi al Gf stava perennemente zitta per passare da vittima)”.

In seguito, la Marzano ha pubblicato uno screenshot contenente alcuni messaggi che si ipotizza possano essere stati estrapolati da chat private di Nikita. “Hai letto cosa dicono Venza e Deia di te e Onestini?”, e l'ex vippona avrebbe risposto: “Credi davvero che il Gf Vip fosse tutto vero? Ma anche basta!”. Apriti cielo! Nikita Pelizon ha allora deciso di intervenire su Twitter, dichiarando che la chat in questione sia stata creata ad hoc: “Al Gf Vip, per quanto mi riguarda, è stato tutto vero. Se gentilmente potete mandarmi il profilo della chat dove avrei scritto queste cose, vi ringrazio, così posto la chat reale. Anche se credo, ahimè, che non esista proprio quella condivisione di messaggi. Grazie”.