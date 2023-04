La settima edizione del Grande Fratello Vip è andata in archivio con il trionfo di Nikita Pelizon. A distanza di poco più di una settimana dall’epilogo del reality show condotto da Alfonso Signorini, l’influencer triestina ha incontrato i suoi sostenitori, i cosiddetti Nikiters, che sin dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, l’hanno incoraggiata e supportata.

Il raduno dei Nikiters

Così, nella giornata di ieri, Nikita ha incontrato dal vivo il suo nutritissimo fandom, organizzando un raduno al quale hanno partecipato decine di persone. Ovviamente, il momento è stato immortalato sui social, con la Pelizon che si è concessa all’affetto dei fan scattando selfie e scambiando qualche parola con i presenti. Il gesto è molto piaciuto al popolo social, che ha apprezzato il fatto che la vincitrice del Gf Vip abbia voluto incontrare e ringraziare chi l’ha sostenuta nei lungi mesi di “reclusione” tra le mura del loft di Cinecittà.

Oriana lancia una frecciatina a Nikita

Nel frattempo, in merito alla vittoria di Nikita, si è espressa anche Oriana Marzoli, seconda classificata, durante la sua ospitata a Casa Chi: “Amore, figurati, io ho fatto i complimenti a Nikita, proprio in diretta. In quel momento, però, mi sono sentita un po’ rifiutata, posso dirti la verità. Ne ho parlato anche con l’agente. Appena le ho detto “auguri” neanche mi ha guardato. Sono passati tutti davanti a me senza considerarmi. Ma figurati non mi interessa niente. Alla fine si vede come sono le persone. Appena una vince il reality esce fuori la verità. Era quello che sentivo io, su come era fatta lei. In più mi hanno fatto vedere tante cose che ha risposto sui social, facendo capire che io ero una maleducata. Mamma mia tesoro, hai finito il reality, volta la pagina”.