Luca Onestini è stato senza dubbio uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex tronista è finito sotto i riflettori per via dell’enorme cotta che Nikita Pelizon si è presa nei suoi confronti, e per l’ingresso nella Casa, in qualità di ospite, di Ivana Mrazova, sua ex fidanzata.

Ieri, mercoledì 13 aprile, è andata in onda la seconda puntata di Back to School. Tra gli “alunni” anche Luca Onestini, che la scorsa settimana a Casa Chi aveva parlato della sua partecipazione al programma condotto da Federica Panicucci, e lanciato una frecciatina alla sua ex, Soleil Sorge, anche lei nel cast dello show di Italia 1.

“Sono uno che si è sempre arrangiato, ho sempre portato la pagnotta a casa. Parteciperò a Back to School. Una bionda che conoscete (Soleil Sorge, ndr) non ha superato l'esame. L'ossessione continuava. Si assomigliano anche un po’ con Nikita Pelizon. Ma non credo che lo ha fatto apposta. L'hanno bocciata e basta. A lei si, a me no”. Poi, Luca Onestini ha aggiunto: “Un programma insieme a loro? È un pò un'ossessione di un pò di persone. Potrebbe infastidirmi, ma in realtà me ne frego. Sono arrogante, non dico niente. Non ho mai parlato di certe persone, non ho rilasciato mai interviste tranne che per Ivana. Con lei è diverso”.