Ieri sera si è tenuto in un noto locale di Roma la festa del Grande Fratello Vip. Al party erano presente quasi tutti i vipponi (assenti, tra gli altri, Luca Onestini e Antonino Spinalbese) e, ovviamente le maestranze del reality condotto da Alfonso Signorini.

Come riportano i colleghi di Biccy.it, oltre agli ex concorrenti, c’era anche un ragazzo di nome Pierluigi, che tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato un video che è diventato immediatamente virale su Twitter. Nel filmato in questione, si sente una voce dire: “Io ho avuto paura, siccome c’era Antonella che mi guardava e mi diceva ‘ciao ciao’. E io, ‘ahhh!’. Ma ti levi!”.

Su Twitter hanno provato a fare la ricostruzione della vicenda, ed hanno subito indicato la Fiordelisi come l’Antonella in questione (ma potrebbe trattarsi anche di un’altra persona), e la donna come una delle addette ai lavori del Grande Fratello Vip. Quale Antonella era? E chi era questa donna? La risposta la conosce solo Pierluigi!