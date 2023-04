Ieri sera si è svolta la festa per celebrare la fine della settima edizione del Grande Fratello Vip, alla quale hanno partecipato molti ex vipponi. Il party è diventato argomento di discussione sui social per via di una foto che sta circolando in rete. Nell’immagine in questione si vede quello che sembra essere Edoardo Donnamaria mentre è intento a parlare con Edoardo Tavassi. Ma cos’è accaduto per suscitare così tanto clamore?

Il faccia a faccia tra Tavassi e Donnamaria

Dalle prime indiscrezioni che emergono, sembra che la foto sia stata scattata durante un momento di conversazione tra i cosiddetti Donnavassi, che erano in disparte rispetto agli altri. Tuttavia, risulta praticamente impossibile comprendere il tono della conversazione, visto che l’immagine è estremamente sfocata. Nello scatto, ripreso da una distanza considerevole, i due sembrano chiacchierare, ma le pose suggeriscono che esista ancora una certa distanza. Questa occasione potrebbe essere servita a Tavassi e Donnamaria per tentare di recuperare il loro rapporto, ma è ipotizzabile che, almeno per il momento, non li abbia portati a trovare alcun punto d’incontro.

Nella giornata di ieri, a Casa Chi, Edoardo Tavassi ha rotto il silenzio proprio in merito al rapporto con Edoardo Donnamaria: “Edoardo ogni tanto mi manda dei messaggi: ‘guarda che bello questo momento’, mi manda dei video che io ero dimenticato. Con Edoardo ogni tanto ci scambiamo dei ricordi su Whatsapp, però non l’ho senito”.

Nessun cenno di intesa, invece, tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, che si sono ignorate per l’intera durata del party.