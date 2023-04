Edoardo Tavassi, reduce dall’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di raccontare la sua versione sul cosiddetto “Van-gate”. Il fratello di Guendalina è stato uno dei protagonisti indiscussi della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e, oltre alla bellissima storia d’amore con Micol Incorvaia, nata proprio tra le mura del loft di Cinecittà, ha fatto parlare di sé anche per alcuni suoi comportamenti, oltre ad essere stato accusato da Songia Bruganelli di essere un manipolatore.

Il Van-gate

Durante l’avventura al Gf Vip, Edoardo Tavassi, insieme a Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, è finito nella bufera dopo aver staccato i microfoni ambientali del van, luogo in cui passava le notti con la fidanzata, e per alcune esternazioni tutt’altro che politically correct a cui si è lasciato andare in quell’occasione. Durante una delle puntate in diretta, Alfonso Signorini ha convocato i quattro vipponi coinvolti per affrontare il discorso relativo a quello che è passato alla storia come il “Van-gate”. I concorrenti hanno rivelato di aver notato uno strano movimento delle telecamere, ipotizzando che non stessero venendo ripresi, e di aver staccato i microfoni ambientali per parlare senza filtri. Di contro, il conduttore ha sottolineato di aver sentito i quattro pronunciare frasi irripetibili. Secondo alcune indiscrezioni, i “quattro del van” avrebbero fatto insinuazioni gravissimi su alcuni coinquilini (in particolare su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli).

Edoardo Tavassi vuota il sacco sulla "notte del van"

A reality ormai concluso, Edoardo Tavassi ha deciso di chiarire una volta per tutte la situazione. L’ex gieffino, ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi, interrogato sulla “notte del van”, ha raccontato: “Hanno fatto credere chissà cosa. Quando abbiamo visto la telecamera puntare in alto, ci siamo sentiti liberi. È iniziata tutta una serie di discorsi sul fuori dalla casa. Poi mi hanno detto se non fate l’amore stasera che non vi inquadrano, quando ne approfittate? Ho staccato il microfono per una questione di privacy. Da questa cosa romantica è diventata la notte degli affilati coltelli”.