Edoardo Tavassi è stato senza uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Uscito dalla Casa, il fratello di Guendalina ha parlato di quello che è stato il suo percorso nel reality di Canale 5.

Edoardo Tavassi torna sul "manipolatore" di Sonia Bruganelli

Ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi, la giornalista Azzurra Della Penna ha fatto una battuta su Sonia Bruganelli. L’ex vippone ha provato a scherzarci su: “Sì, la Bruganelli la sento ogni giorno. Andiamo a fare colazione insieme, l’aperitivo immancabile. Pensa che ieri mi ha accompagnato anche a lavare la macchina. Carinissima lei. Ma pensa che mi porta lei la colazione la mattina a casa, troppo carina”.

Valerio Palmieri ha invece ricordato a Tavassi le accuse che l’opinionista del Gf Vip gli ha rivolto durante il programma e dopo la finale. Sebbene Edoardo avesse già detto la sua al riguardo, è tornato nuovamente sull’argomento: “Io posso accettare ogni critica. Ognuno interpreta il comportamento delle persone in base alle proprie visioni. Molta gente mi dice che ho fatto bene, altri che pensano il contrario. Mi hanno detto di essere un manipolatore e di voler imporre la mia idea sugli altri. Io non penso sia così. A me quando chiede un consiglio un amico, io do il consiglio. Poi i fatti parlano chiaro. Eì stato il pubblico a votarmi tante volte come preferito. Sono uno che lì dentro si è fatto voler bene. Io non riesco ad andare d’accordo con tutti ma da lì a dire che sono manipolatore, subdolo… Se poi tu quella cosa la vuoi fare è perché in cuor tuo volevi fare quella cosa”.

L'asfaltata in diretta tv della Bruganelli a Tavassi

Lo scorso marzo, Sonia Bruganelli aveva letteralmente demolito Edoardo Tavassi durante una puntata del Grande Fratello Vip: “Seguo il Grande Fratello dalla prima. Credo che raramente, forse mai, mi è capitato di vedere un concorrente più manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi. Lui è un personaggio arrivato con l’atteggiamento da guascone romano e invece si è dimostrato il burattinaio di poveri concorrenti con scarsa personalità. A quasi quarant’anni stai facendo la figura di una persona senza anima, senza nessun tipo di trasporto verso persone che non la pensano come te”.