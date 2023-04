Prosegue la “guerra” a distanza tra due protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Le due ex vippone, all’interno della Casa, avevano legato molto, al punto di presentarsi a Verissimo mano nella mano. Tuttavia, con il passare del tempo, qualcosa ha irrimediabilmente compromesso il loro rapporto di amicizia.

La faida tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni

Alcune settimane fa, la fidanzata di Alessandro Basciano ha lanciato la sua nuova linea di costume. Alla notizia, l’influencer italo-statunitense aveva reagito accusando la Codegoni di averla imitata, visto che la Sorge aveva firmato una linea di costumi per Island Coco: “Spesso avviene l’imitazione senza neanche un briciolo di riconoscenza o gratitudine. Aprendo un sito, dovreste trovare, ad esempio, una copia delle mie idee, delle mie parole, persino della mia stessa grafica su un altro progetto di una personalità opposta. Praticamente un banale foglio in cerca del suo disegno”, le parole di Soleil. La replica di Sophie non si era fatta attendere: "Gente che crede di essere l’ombelico del mondo, ignorando di essere solo il buco del c*lo”. In seguito, durante Casa Chi, la Bonas di Avanti un altro rincarò la dose tuonando: “Io sapevo che i costumi erano nati nel 1946, ma non sapevo li avessi inventati Soleil”.

Sophie raggiunge un milione di follower. Arriva la frecciatina di Soleil

Ieri mattina, Sophie Codegoni ha raggiunto il traguardo di un milione di followers su Instagram, e ha manifestato la sua gioia attraverso alcune stories: “Non ero minimamente pronta, mi sono svegliata stamattina (ieri per chi legge, ndr) e ho urlato! Sono emozionata, grazie di cuore a voi che da anni mi supportare e sostenete. La cosa che più mi fa strano è che ogni volta che parlo con voi è come se io facessi un FaceTime con le amiche! E pensare che ora siamo così tante mi fa stranissimo. Sono emozionata e non so come ringraziarvi. Un milione di volte grazie!”.

A quel punto, un utente ha chiesto: “Ma com’è possibile che Sophie sia arrivata a un milione?”, e Soleil Sorge ha colto la palla al balzo per sollevare dubbi sull’autenticità del numero di seguaci della Codegoni: “Le avevo segnalato l’anomalia visti i vostri commenti, ma mi ha detto che sono stati presi d’attacco da un bot o qualcosa del genere…”.