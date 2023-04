Dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne, la storia d’amore tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino procede a gonfie vele. I due ex protagonisti del Trono Classico, che al momento ancora non vivono insieme, cercano in ogni modo di ovviare alla distanza spostandosi tra Roma e Caserta.

Lavinia e Alessio si sono riuniti e hanno deciso di rispondere ad alcune curiosità dei fan che li hanno seguiti durante tutto il lungo percorso, durato sette mesi, nel dating show di Canale 5. Tra le tante domande a cui la coppia ha risposto, c’è innanzitutto quella sulla gelosia: entrambi hanno dichiarato di essere gelosi, ma l’ex tronista ha svelato che il fidanzato è il più geloso dei due.

“E’ un geloso, una cosa assurda. Lui è gelosissimo, io se metto un vestito un po’ più corto, uno spacco, lui mi dice ‘no così no, copriti’”. Corvino ha confermato: “Lei è molto meno gelosa rispetto al programma, pensavo peggio. Le ho detto ‘amore, vado a ballare’ e lei ‘Ok divertiti, ci vediamo dopo’. Ma chi sei? Che hai fatto di Lavinia?”. L’ex corteggiatore ha parlato anche del primo risveglio insieme: "Traumatico, io volevo solo dormire e lei alle 7,30 a saltare sul letto. Poi piano piano l’ha capito”.

La Mauro ha poi rivelato due difetti di Alessio: “E’ un rompip*lle ed è super disordinato”. Per quanto riguarda, invece, la loro esterna preferita, Alessio ha citato l’ultima, mentre Lavinia quella al mare. La coppia ha poi rivelato che, a differenza di quanto dichiarato da Lavinia all’interno del programma, la passionalità non manca, e che presto si riuniranno con Federico Nicotera e Carola Carpanelli per un’uscita a quattro.