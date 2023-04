Nonostante si conoscano da pochissimo tempo, Alberto e Tiziana, protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, hanno preso una decisione importante: abbandonare insieme il dating show di Canale 5 per proseguire la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.

Nella puntata di Uomini e Donne del 14 aprile, Tiziana e Alberto hanno reso partecipi pubblico e parterre della loro scelta. La dama ha espresso il desiderio di lasciare il programma insieme ad Alberto, il quale ha preso la sua decisione dopo un’uscita aggiuntiva. Per sugellare il momento, il cavaliere ha scritto una lettera in cui ripercorre il loro percorso.

Nel testo, Alberto menziona il primo incontro con Tiziana. Prima di darle l’epistola, le consegna una rosa rossa. “Alberto mi ha regalato leggerezza. Nonostante il suo sorriso costante, è una persona profonda e mi sta dando molto”, le parole di Tiziana. I due protagonisti del Trono Over si abbracciano e ballano insieme, tra gli applausi del pubblico presente in studio. Le fortissime emozioni provate da Alberto e Tiziana proseguono anche al di fuori dello studio, al termine della registrazione: “Era da anni che non sentivo emozioni così intense. Mi sono innamorata in fretta”, ha rivelato Tiziana.