Alessandro Vicinanza, ex cavaliere di Uomini e Donne, si è assentato per diverse ore dai social, circostanza che ha fatto allarmare i suoi follower.

La preoccupazione dei suoi seguaci è nata in seguito all’ultima immagine pubblicata dal fidanzato di Ida Platano, il quale aveva condiviso uno scatto dal letto di ospedale con una flebo: “Day off! Il leone è ferito ma tutto apposto”. In seguito, non ha più aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute e sul motivo che lo aveva spinto a recarsi in ospedale. Dopo diverse ore, gli utenti hanno iniziato ad allarmarsi, rivolgendosi persino alla fidanzata, ex dama del Trono Over, in circa di informazioni. Ma nulla.

Solo questa mattina, Alessandro Vicinanza è tornato sui social pubblicando una Instagram story in cui ha spiegato quello che era accaduto: “Ragazzi, buongiorno. Grazie, grazie a tutti che vi siete preoccupati per me, comunque mi sono ripreso. Una giornata in ospedale… Ho fatto tutte le analisi, ho un cuore un po’ balletino, ma p tutto a posto per il resto”.

L’ex cavaliere non ha dunque rivelato quale sia stato il reale motivo del ricovero al pronto soccorso, limitandosi ad aggiornare i follower sul fatto di essersi sottoposto ad alcuni accertamenti. Alessandro ha lasciato intendere che il problema sia di natura cardiaca. Nel frattempo, Ida Platano non ha commentato la vicenda nonostante sia continuata ad essere attiva sui social.