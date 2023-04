Federico Nicotera ha scelto di lasciare Uomini e Donne insieme a Carola Carpanelli. L’ex tronista romano e la studentessa, amatissimi ex protagonisti del dating show di Canale 5, sono sempre più innamorati e affiatati, tanto che, come hanno raccontato a Verissimo, hanno iniziato una convivenza. L’ex corteggiatrice ha dunque deciso di trasferirsi a Roma lasciando definitivamente il suo appartamento ad Alessandria.

Dopo il primo mese insieme, Federico e Carola sono stati protagonisti di un video pubblicato su Witty. La redazione di Uomini e Donne, infatti, ha regalato ai Nicotelli qualche giorno di relax da trascorrere in una spa. Nel filmato, l’ingegnere romano e l’ex corteggiatrice sono apparsi più affiati e innamorati che mai. Durante una passeggiata hanno anche videochiamato Lavinia Mauro e Alessio Corvino, immortalandoli in un tenero bacio.

Al termine del soggiorno ad Assisi, Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono stati omaggiati di una foto ritraente la coppia al momento della scelta. “Mi avete visto spigliato e tranquillo per sette mesi – ha detto Federico -. Invece l’emozione e i sentimenti che ho per questa ragazza mi bloccano. Quindi, dopo sette mesi in cui palavano quasi da solo, oggi sono rimasto senza parole. Forse questa è la dimostrazione più grande di come stiamo”.