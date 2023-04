Chiara Ferragni finisce nuovamente nel mirino dei social, e questa volta per “colpa” di una cotoletta. L’imprenditrice digitale, Fedez e i piccoli Leone e Vittoria sono in vacanza a Dubai. Nel condividere alcuni momento del suo soggiorno negli Emirati, l’influencer ha anche postato una foto di una cotoletta alla milanese consumata in uno dei ristoranti presenti all’interno del lussuoso resort, il Bulgari Hotel & Residences, in cui i Ferragnez stanno soggiornando.

I più curiosi sono andati immediatamente a sbirciare il menù del ristorante, disponibile sul web, scoprendo il prezzo del piatto supera i 320 euro. Scorgendo il meno, si apprende che un piatto di spaghetti al pomodoro costa 150 euro, mentre per consumare un risotto con l’osso buco bisogna sborsare 170 euro.

I Ferragnez erano già finiti nel mirino dei social sempre per un pranzo consumato all’interno del resort. In una story pubblicata su Instagram da Chiara Ferragni, infatti, si erano intravisti i prezzi del menù, non propriamente alla portata di tutti. Il crudo di gamberi e scampi, ad esempio, costa 180 euro, mentre un carpaccio di branzino con salsa al limone aveva un prezzo di 135 euro.